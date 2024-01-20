مجموعة يمينية ألمانية تخطط لتشكيل حزب جديد

قالت جماعة فيرتيونيون الألمانية المحافظة اليمينية (اتحاد القيم) يوم السبت إنها قررت تأسيس حزب سياسي جديد، مما يزيد من تشرذم الطيف الذي كان مستقرا سابقا من الأحزاب في البلاد.

منح أعضاء المجموعة رئيس الحزب هانز جورج ماسن، في اجتماع مغلق للحزب في مدينة إرفورت، تفويضا بأغلبية كبيرة للشروع في تأسيس حزب 'محافظ - ليبرالي'، بحسب بيان للمجموعة. وماسن مسؤول سابق في الأمن الداخلي ويحظى بشعبية لدى الناخبين المناهضين للهجرة.

ومن المقرر أن يتم تأسيس الحزب بسرعة حتى يتمكن من المشاركة في انتخابات الولايات في تورينجيا وساكسونيا وميكلنبورج-بوميرانيا الغربية في سبتمبر. ويمكن أن تتم هذه الخطوة في شهر فبراير المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

ومع إنشاء أحزاب جديدة، فإن المشهد السياسي في ألمانيا معرض لخطر المزيد من الانقسام في أعقاب تشكيل حزب البديل من أجل ألمانيا قبل 11 عاما، والذي استحوذ على الأصوات بعيدا عن الأحزاب التقليدية ذات الثقل مثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الديمقراطيين الاشتراكيين) وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (المحافظين).

كما أطلقت ساهرة فاجنكنشت، وهي شخصية معروفة في أقصى اليسار في ألمانيا، حزبها الخاص في أوائل شهر يناير.

شارك أعضاء Werteunion في مؤتمر عُقد مؤخرًا مع المتطرفين اليمينيين في بوتسدام.