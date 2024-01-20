عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة يمينية ألمانية تخطط لتشكيل حزب جديد

صدى البلد

قالت جماعة فيرتيونيون الألمانية المحافظة اليمينية (اتحاد القيم) يوم السبت إنها قررت تأسيس حزب سياسي جديد، مما يزيد من تشرذم الطيف الذي كان مستقرا سابقا من الأحزاب في البلاد.

منح أعضاء المجموعة رئيس الحزب هانز جورج ماسن، في اجتماع مغلق للحزب في مدينة إرفورت، تفويضا بأغلبية كبيرة للشروع في تأسيس حزب 'محافظ - ليبرالي'، بحسب بيان للمجموعة. وماسن مسؤول سابق في الأمن الداخلي ويحظى بشعبية لدى الناخبين المناهضين للهجرة.

ومن المقرر أن يتم تأسيس الحزب بسرعة حتى يتمكن من المشاركة في انتخابات الولايات في تورينجيا وساكسونيا وميكلنبورج-بوميرانيا الغربية في سبتمبر. ويمكن أن تتم هذه الخطوة في شهر فبراير المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

ومع إنشاء أحزاب جديدة، فإن المشهد السياسي في ألمانيا معرض لخطر المزيد من الانقسام في أعقاب تشكيل حزب البديل من أجل ألمانيا قبل 11 عاما، والذي استحوذ على الأصوات بعيدا عن الأحزاب التقليدية ذات الثقل مثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الديمقراطيين الاشتراكيين) وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (المحافظين).

كما أطلقت ساهرة فاجنكنشت، وهي شخصية معروفة في أقصى اليسار في ألمانيا، حزبها الخاص في أوائل شهر يناير.
شارك أعضاء Werteunion في مؤتمر عُقد مؤخرًا مع المتطرفين اليمينيين في بوتسدام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

ترشيحاتنا

المركزي: تحسن أرصدة الكمبيالات المخصومة من البنوك لـ79.7 مليار جنيه أغسطس الماضي

قلب الأسواق العالمية.. أحدث موبايل Honor بكاميرا دقة 180 ميجابكسل

أشعلت مواقع التواصل .. فلسطينية تطلق اسم عبدالفتاح السيسي على مولودها بالسويس

هل ادعى محمد صلاح الإصابة في مباراة مصر وغانا |طبيب الأهلي يوضح

الخارجية: موقف مصر من قضية التهجير واضح وصريح.. فيديو

30 مليون دولار| مشروع مصري بريطاني يخفض أسعار الدواجن.. لا استيراد بعد اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تعبه.. هاني الناظر يقدم حلولا اقتصادية لعلاج الشعر في الشتاء

بسبب لقائه بالسادات في زنزانة. .كيف تحول اعتقال جلال الدين الحمامصي إلى منحة؟

تصميم جريء.. داليا البحيري تثير الجدل بظهورها في حفل joy awards

وصول جورجينا رودريجيز حفل joy awards .. صور

فيديو

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ