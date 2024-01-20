عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحديث أنظمة تشغيل ومراقبة مفيض قناطر إسنا

صدى البلد

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري عملية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة ، والذى يعد أحد مشروعات الوزارة التى تهدف لضمان إستمراية تشغيل مكونات القناطر المختلفة بكفاءة من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة فى إدارة وتشغيل القناطر لزيادة التحكم فى إمرار التصرفات المائية المطلوبة وفى الأوقات المحددة .

واستجابة لشكوى احد المزارعين .. تفقد الدكتور سويلم أحد البدالات الواقعة بزمام ترعة بلوخر ، موجها للأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة فحص الشكوى ومعاونة الشاكي لحسمها .

وعقب ذلك .. تفقد الدكتور سويلم موقع المنطقة التجريبية لاستخدام الرى الحديث فى مزارع قصب السكر بزمام ترعة بلوخر بمركز ادفو بمحافظة أسوان ، حيث تم تفقد محطتي الرفع المغذيتين للمنطقة وتفقد محطات الرفع التي تعمل بالطاقة الشمسية وبعض هدارات القياس عند مآخذ الترع وغرف قياس مجمعات الصرف المغطى وبيزومترات قياس الرشح بالتربة ، حيث أشار الدكتور سويلم لقيام الدولة بتوفير قروض بدون فوائد للمزارعين بمنطقة الدراسة لتنفيذ الرى الحديث باراضيهم ، على أن يتم سداد القرض على فترة ٢٠ عام ، وذلك دعما من الدولة للمزارعين للتحول للرى الحديث .

وقد وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وروابط مستخدمى المياه بالمنطقة والمساعدة بكل ما يمكن تقديمه لتفعيل دور الروابط في تشغيل وصيانة طلمبات الرفع ، وتوفير التأمين اللازم لها ولمكونات شبكات الرى الحديث ، مع التأكيد على قيام أجهزة الوزارة بتوفير كافة أشكال الدعم الفني للمزارعين بالمنطقة التجريبية من خلال التواصل الدائم مع المزارعين ومن خلال الاستمرار فى عقد الندوات التثقيفية للمزارعين عن تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الرى الحديث ، كما وجه الدكتور سويلم بتوزيع أجهزة قياس رطوبة التربة على المزارعين لدورها الهام فى تنظيم عملية الرى وترشيد استخدام المياه وتحسين جودة المحاصيل المنتجة .

واستجابة لطلب عدد من المزارعين .. وجه الدكتور سويلم بسرعة فحص موقف عملية تأهيل ترعة الحجز بإدفو وإزالة أى معوقات تواجه استكمال عملية التأهيل .

الجدير بالذكر ان أعمال التطوير التى تقوم الوزارة بتنفيذها على ترعة بلوخر تتضمن إنشاء روابط لمستخدمى المياه على مساقى الجرون والجديد وال ٢٣ بزمام ترعة بلوخر ، وإجراء عدد من الندوات التدريبية للمزارعين على تشغيل وصيانة شبكات الرى الحديث ، وتنفيذ محطات للرى بالطاقة الشمسية ومنظومة للفلاتر والتسميد والخطوط الرئيسية والفرعية وشبكات الرى الحديث ، مع عمل قياسات ما قبل تنفيذ أعمال التطوير والرى الحديث ومقارنتها بقياسات بعد التطوير ، لقياس مؤشرات زيادة كفاءة إستخدام مياه الرى ومدى الخفض فى تكاليف الأسمدة المستخدمة والزيادة فى جودة وإنتاجية محصول قصب السكر لكل فدان كنتيجة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث .

وصرح الدكتور سويلم أنه وفى إطار توجه الدولة نحو تعظيم الإستفادة من مواردها المائية المحدودة ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والعائد المادى للمزارعين .. فقد قامت وزارة الموارد المائية والرى بوضع إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد طبقاً لمعايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة بمساحة ٣٢٥ ألف فدان ، وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة بمساحة ٧٥٠ ألف فدان ، مع الإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية .

وأضاف  أن الوزارة حريصة على التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة - وخاصة مصانع إنتاج السكر من قصب السكر - لتحفيز مزارعى قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الرى الحديث .

IMG-20240120-WA0301
IMG-20240120-WA0301
IMG-20240120-WA0304
IMG-20240120-WA0304
IMG-20240120-WA0303
IMG-20240120-WA0303
IMG-20240120-WA0302
IMG-20240120-WA0302

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

ترشيحاتنا

المركزي: تحسن أرصدة الكمبيالات المخصومة من البنوك لـ79.7 مليار جنيه أغسطس الماضي

قلب الأسواق العالمية.. أحدث موبايل Honor بكاميرا دقة 180 ميجابكسل

أشعلت مواقع التواصل .. فلسطينية تطلق اسم عبدالفتاح السيسي على مولودها بالسويس

هل ادعى محمد صلاح الإصابة في مباراة مصر وغانا |طبيب الأهلي يوضح

الخارجية: موقف مصر من قضية التهجير واضح وصريح.. فيديو

30 مليون دولار| مشروع مصري بريطاني يخفض أسعار الدواجن.. لا استيراد بعد اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تعبه.. هاني الناظر يقدم حلولا اقتصادية لعلاج الشعر في الشتاء

بسبب لقائه بالسادات في زنزانة. .كيف تحول اعتقال جلال الدين الحمامصي إلى منحة؟

تصميم جريء.. داليا البحيري تثير الجدل بظهورها في حفل joy awards

وصول جورجينا رودريجيز حفل joy awards .. صور

فيديو

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ