تجسس وشجار.. «القاهرة الإخبارية» تكشف سبب الخلاف بين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حاول اقتحام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي، نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، أشارت إلى أن طاقم نتنياهو رصد طاقم جالانت في أثناء تسجيله لمجريات الاجتماعات الأمنية على شريط صوتي.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، هدد وزير الشئون الاستراتيجية رون ديمر، بإحضار "قوة جولاني" للسيطرة على الوضع في وزارة الأمن.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن جالانت يمتنع أحيانًا عن الرد على اتصالات مكتب نتنياهو لأيام كاملة.