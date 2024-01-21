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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ملك فئة Reno.. موبايل أوبو بكاميرا 108 ميجابكسل وسعر مناسب

هاتف أوبو Oppo Reno
هاتف أوبو Oppo Reno 8 T

أصبح ارتفاع أسعار الهواتف الذكية يشكل عائقًا كبيرًا أمام راغبي الشراء، مما دفع البعض إلى التركيز على شراء هواتف الميزانية المحدودة والتي تتميز بأسعار رخيصة ولكنها في الوقت نفسه لا تقدم المواصفات الكبيرة التي تلبي رغبات المشترين. 

ومن بين الهواتف المميزة التي تجمع بين السعر المناسب وأيضا المواصفات الكبيرة، يأتي هاتف هاتف Oppo Reno 8 T من شركة أوبو حيث يقدم الهاتف قيمة كبيرة مع سعر مناسب جدًا للشباب والفئة المتوسطة. 

يتميز هاتف Oppo Reno 8 T بأنه واحد من أفضل الهواتف الموجودة في فئة Reno حيث يقدم كاميرا بدقة 108 ميجابكسل، و Snapdragon من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية. 

 

هاتف أوبو Oppo Reno 8 T

وجاء بشاشة منحنية من نوع OLED، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FullHD تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما ماكرو والآخر للعمق، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل. 

ويعمل بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجابايت، وبطارية سعة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غضون 44 دقيقة.

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo Reno 8 T في السوق المصري من حوالي 12 ألف و 690 جنيهًا ، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

 

 

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