مع اقتراب أوكرانيا من الذكرى السنوية الثانية للصراع مع روسيا، أصبحت التركيبة السكانية المسنة لجنودها مصدر قلق ملح للمخططين العسكريين في البلاد. إذ أن غالبية القوات التي تدافع ضد جيش الرئيس بوتين هم من الرجال في منتصف العمر، وتؤثر قدراتهم البدنية المتضائلة على قدرة الجيش على إنجاز المهام على خط المواجهة.

كشف دميترو بيرليم، قائد اللواء 32 الأوكراني، أن "متوسط عمر الجندي في كتيبتي هو 45 عامًا". وأعرب وفقا لما نشرته صنداي تايمز، عن الصعوبات التي يواجهها الجنود في الأربعينيات من العمر، قائلاً: “في هذا العمر، من الصعب إنجاز المهام. بالنسبة للبعض، حتى حمل الذخيرة والدروع الواقية للبدن إلى مواقع الخطوط الأمامية أمر صعب. وقد أدى عدم وجود مجندين أصغر سنا ليحلوا محل هؤلاء الجنود المسنين إلى تفاقم التوتر، مع انخفاض جودة التعزيزات بمرور الوقت.

ويتناقض الوضع الفريد في أوكرانيا مع الحروب الكبرى التي دارت خلال القرن الماضي، حيث كانت غالبية القوات عادة من الرجال في العشرينات من عمرهم أو حتى أصغر سنا. ويقدر متوسط العمر الحالي للجندي الأوكراني بحوالي 43 عامًا، وهو أعلى بكثير من أفراد الخدمة الفعلية في القوات المسلحة الأمريكية (28) وأفراد القوات المسلحة البريطانية (31) في السنوات الأخيرة.

وأثار سيرهي ليششينكو، مستشار رئيس أركان الرئيس زيلينسكي، مخاوف بشأن بعض الألوية التي يبلغ متوسط أعمارها 54 عامًا، مشددًا على التحديات الجسدية التي يواجهها الجنود في الوحدات الهجومية في مثل هذه السن.

وفي حين حشدت أوكرانيا المدنيين للقتال، كانت الموجة الأولية من القوات تتألف بشكل رئيسي من متطوعين، وأغلبهم من الرجال في الأربعينيات من العمر أو أكبر. وتوقع الكثيرون أن يتم تعزيزهم بمجندين أصغر سنا للقيام بمهام أكثر شاقة. ومع ذلك، فإن طبيعة الصراع التي طال أمدها وغياب تدفق كبير للجنود الشباب قد أدى إلى التعب والإرهاق بين القوات المتقدمة في السن.

وتدرس الحكومة خفض الحد الأدنى لسن التجنيد الطوعي إلى 25 عامًا، وذكر الرئيس زيلينسكي أن الجيش طلب 500 ألف جندي إضافي. ولا تهدف هذه الخطوة إلى زيادة أعداد القوات فحسب، بل تهدف أيضًا إلى السماح بتناوب الجنود الذين يخدمون في الخطوط الأمامية منذ الغزو الروسي.

وتعكس هيمنة الجنود الأكبر سناً على الخطوط الأمامية الأزمة الديموغرافية في أوكرانيا، وما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة على تعافي البلاد في مرحلة ما بعد الحرب. يبلغ متوسط العمر في أوكرانيا 40 عاماً، وقد انخفض عدد سكانها بشكل ملحوظ على مر السنين. وقد أدى الصراع الحالي إلى تفاقم هذه التحديات الديموغرافية.

وفي حين يؤكد بعض الجنود الأكبر سنا على مزايا الخبرة والموقف الجاد تجاه الحياة، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن الخسائر الجسدية والعاطفية التي يتحملها هؤلاء الأفراد. بالإضافة إلى ذلك، تثير الأزمة الديموغرافية تساؤلات حول استدامة الجيش الأوكراني على المدى الطويل وتأثير ذلك على قدرته على التعافي وإعادة البناء بعد الصراع.