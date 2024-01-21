أخبار التعليم| تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. الفرصة الأخيرة لـ الالتحاق بكلية الطب بـ75%.. الامتحانات مراقبة بالكاميرات.. جامعة عين شمس تكشف عن حالات الغش

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية.. الفرصة الأخيره لـ الالتحاق بكلية الطب بـ 75%



انطلق يوم السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني 2024، بعد أن وافق المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

جولة لعميد ووكيل نوعية عين شمس لمتابعة امتحانات الدراسات العليا 2024/2023

تواصل كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، إجراءتها لتنظيم إمتحانات ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ، لطلاب الدراسات العليا نظام الساعات المعتمدة، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات البكالوريوس.

خبير يكشف عن طريقتين ليصبح الخريج معيدا في الجامعة

حدد قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 طريقة تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.

الامتحانات مراقبة بالكاميرات.. جامعة عين شمس تكشف عن حالات الغش

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس، إن امتحانات الفصل الدراسي الاول ستنتهي في نهاية شهر يناير 2024 ، حيث تمت مراعاة مواعيد الامتحانات خلال إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية خلال تلك الفترة.

5 دفعات .. هندسة القاهرة تخطط للاحتفال باليوبيل الذهبي لخريجي الكلية

قال الدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة إن الكلية تخطط لإقامة الاحتفال باليوبيل الذهبي لخريجي هندسة القاهرة من الدفعات الخمس أعوام ١٩٦٩ و ١٩٧٠ و ١٩٧١ و ١٩٧٢ و ١٩٧٣

ننشر المصروفات الدراسية للالتحاق بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة

التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح وهو نظام معترف به عالميًا حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويدرس حاليا في جامعة القاهرة أكثر من 30 ألف طالب وطالبة بنظام التعليم المدمج.