أحمد العوضي: دور البطولة في الإسكندراني تحد .. وخالد يوسف ساعدنى

أكد الفنان أحمد العوضي، أن دور البطولة في فيلم "الإسكندراني" كان التحدي بالنسبة له لتحقيق نجاحات في السينما مثل النجاحات التي يحققها في الدراما.

وأشار "العوضي"، خلال مقابلة خاصة له ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الفيلم في أول 6 أيام حقق 8 مليون جنيه وهو رقم كبير لهذا الفيلم، وبالأخص أنه ليس في فترة اعياد أو حفلات.

قصة جيدة

وأضاف أن فيلم الإسكندراني به قصة جيدة ودراما مختلفة وبه تمثيل جيد جدًا، مؤكدًا أن المخرج خالد يوسف ساعده في الظهور بتمثيل مختلف، موضحًا أنه لم يحضر كثيرًا لهذا الفيلم حيث إنه ممارس لمثل هذه الألعاب "البوكس".

وتابع: "عندي حق عرب في رمضان 2024.. بإذن الله يعجب الجمهور".

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