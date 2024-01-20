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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الفرنسي: ملتزمون بحق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم

أرشيفية
أرشيفية

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنييه، السبت، إن للفلسطينيين الحق في إنشاء دولتهم، والحق في السيادة، مؤكداً أن "فرنسا ستبقى وفية بالتزامها لتحقيق هذا الهدف".

وفي وقت سابق، دعا المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وذلك رداً على تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه إقامة دولة فلسطينية.

وقال أبو ردينة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية: "إن المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام لذلك".

وأضاف أبو ردينة أن "حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".

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كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السبت، خلال قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا أن "الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته" وأن أي "إنكار" لهذا الحق "غير مقبول".

وقال جوتيريش إن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول"، مضيفاً: "هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديداً كبيراً للسلم والأمن العالميين، ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم".

فرنسا الولايات المتحدة فلسطين نتنياهو دولة فلسطينية

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