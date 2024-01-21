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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ذكرى ميلاد نجيب الريحاني.. رحل بمرض التيفوئيد وهذا فيلمه الأخير

نجيب الريحاني
نجيب الريحاني

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل نجيب الريحاني، الذي يعد واحداً من اهم الفنانين فى تاريخ الفن المصري، خاصة اللون الكوميدي الذى تميز فى تقديمه.


ولد نجيب الريحاني في حي باب الشعرية لأب من أصل موصلي عراقي مسيحي يعمل بتجارة الخيل فاستقر به الحال في القاهرة ليتزوج سيدة مصرية قبطية.


بدأ نجيب الريحاني حياته موظفًا في أحد البنوك الزراعية ثم انتقل بين عدة وظائف قبل أن يصادق بديع خيري الذي كتب له المسرحيات وصار شريكًا له في حياته الفنية قدم شخصية كشكش بيه على المسرح.


شارك نجيب الريحاني في كتابة مسرحياته مع بديع خيري وأيضًا أفلامه والتي كانت عبارة عن مسرحيات حولت إلى السينما.


تزوج نجيب الريحاني من الفنانة اللبنانية بديعة مصابني التي كانت تملك كازينو بديعة بميدان الأوبرا، إلى أن انفصلا.

بعد انفصال نجيب الريحاني عن الراقصة بديعة مصابني، بأشهر قليلة، قابل راقصة ألمانية تدعى لوسي دي فرناي، ووقع في حبها وتزوجها وأنجب منها ابنته الوحيدة جينا، إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلاً، إذ هجرته زوجته بعد وقت قصير من الزواج.


قدم نجيب الريحاني عدد من الأفلام السينمائية منها  صاح السعادة كشكش بك، حوادث كشكش بك، ياقوت، بسلامته عايز يتجوز، سلامة في خير، سي عمر، لعبة الست، أحمر شفايف، أبو حلموس، غزل البنات.


توفي نجيب الريحاني إثر إصابته بمرض التيفوئيد قبل أن يُعرض فيلمه الأخير غزل البنات.

نجيب الريحاني

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