انسي آلام الدورة الشهرية بتناول هذه المشروبات.. مفعولها كالسحر

تعاني الكثير من السيدات والفتيات، من آلام الدورة الشهرية، ويبحثن عن أفضل علاج سريع لهذه الآلام سواء بالعقاقير الطبية أو الأعشاب الطبيعية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذه المشروبات للتخفيف من آلام الدورة الشهرية .

مشروبات طبيعية تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية

هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية، إليك بعض الاقتراحات وفقا لما نشره موقع هيلثي :

مشروب الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل مضادًا للالتهابات ومسكنًا طبيعيًا، ويمكن أن يخفف الآلام الناجمة عن الدورة الشهرية، قم بتحضير كوب من الزنجبيل عن طريق غلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10-15 دقيقة، يمكنك إضافة عسل للتحلية إن رغبت.

البابونج: يحتوي البابونج على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، ويمكن أن يخفف الآلام والتشنجات المرتبطة بالدورة الشهرية، قم بتحضير كوب من البابونج عن طريق وضع كيس الشاي في كوب من الماء المغلي واتركه لينقع لمدة 5-10 دقائق.

الأعشاب المهدئة: يحتوي بعض الأعشاب مثل اللافندر والقرفة والنعناع على خصائص مهدئة ومسكنة للألم، يمكنك استخدام الأعشاب المجففة أو أكياس الشاي الجاهزة لتحضير شاي الأعشاب المهدئة.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تساعد في تخفيف الالتهابات وتحسين الدورة الدموية، يمكنك تحضير كوب من الشاي الأخضر عن طريق وضع كيس الشاي في كوب من الماء المغلي واتركيه لينقع لمدة 3-5 دقائق.

تذكر أن الاستمتاع بتلك المشروبات قد يكون مفيدًا لبعض النساء، ولكن قد يختلف التأثير من شخص لآخر، إذا كانت آلام الدورة الشهرية لديك شديدة أو مزعجة للغاية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيه العلاج المناسب.