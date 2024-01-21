عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انسي آلام الدورة الشهرية بتناول هذه المشروبات.. مفعولها كالسحر

آلام الدورة الشهرية
آلام الدورة الشهرية

تعاني الكثير من السيدات والفتيات، من آلام الدورة الشهرية، ويبحثن عن أفضل علاج سريع لهذه الآلام سواء بالعقاقير الطبية أو الأعشاب الطبيعية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول هذه المشروبات للتخفيف من آلام الدورة الشهرية .

مشروبات تعالج النحافة وتقضي على الاكتئاب |تعرف عليها

مشروبات لتنظيف الرئة وتحسين صحة ابنك

مشروبات طبيعية تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية

هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية، إليك بعض الاقتراحات وفقا لما نشره موقع هيلثي :

مشروب الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل مضادًا للالتهابات ومسكنًا طبيعيًا، ويمكن أن يخفف الآلام الناجمة عن الدورة الشهرية، قم بتحضير كوب من الزنجبيل عن طريق غلي شرائح الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10-15 دقيقة، يمكنك إضافة عسل للتحلية إن رغبت.

البابونج: يحتوي البابونج على خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، ويمكن أن يخفف الآلام والتشنجات المرتبطة بالدورة الشهرية، قم بتحضير كوب من البابونج عن طريق وضع كيس الشاي في كوب من الماء المغلي واتركه لينقع لمدة 5-10 دقائق.

الأعشاب المهدئة: يحتوي بعض الأعشاب مثل اللافندر والقرفة والنعناع على خصائص مهدئة ومسكنة للألم، يمكنك استخدام الأعشاب المجففة أو أكياس الشاي الجاهزة لتحضير شاي الأعشاب المهدئة.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة والمركبات النباتية التي تساعد في تخفيف الالتهابات وتحسين الدورة الدموية، يمكنك تحضير كوب من الشاي الأخضر عن طريق وضع كيس الشاي في كوب من الماء المغلي واتركيه لينقع لمدة 3-5 دقائق.

تذكر أن الاستمتاع بتلك المشروبات قد يكون مفيدًا لبعض النساء، ولكن قد يختلف التأثير من شخص لآخر، إذا كانت آلام الدورة الشهرية لديك شديدة أو مزعجة للغاية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيه العلاج المناسب.

الام الدورة الشهرية الاعشاب الطبيعية مشروبات طبيعية تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية تخفيف آلام الدورة الشهرية مشروبات طبيعية عسل ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

لاعب سوبر| مهيب عبد الهادي يعلن أولى صفقات الزمالك في يناير 2024

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مشروبات طبيعية تساعد فى علاج حساسية الصدر

أعشاب طبيعية لعلاج نزلات البرد و الكحة

مشروب شعبي يساعد علي الاسترخاء ويقضي علي الأرق .. تعرف عليه

مشروبات تعالج احتقان الحلق في ثوان

من مطبخك.. 3 مشروبات قوية للتخلص من البلغم

4 مشروبات تخلصك من الحموضة نهائيًا .. اكتشفها

مشروبات سحرية لزيادة المناعة ومعالجة نزلات البرد.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

سامسونج تفاجئ المستخدمين بموبايل جبار للفئة المتوسطة

المهن الموسيقية: مصطفى كامل يشعر بالضيق ولم يبلغ مجلس النقابة باستقالته

تعرف على أهم مواعيد تغيير زيت ناقل الحركة في السيارات

مجلس الحوار الاجتماعي يناقش مشروع قانون العمل الجديد اليوم

بريطانيا تعتزم تحديث نظام دفاعها الصاروخي في البحر الأحمر

33 ألف أوقية ذهب.. خبير علوم بيئية يكشف حجم إنتاج منجم أبو روات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتعلم الشتائم والحلفان.. روبوت ذكاء اصطناعي يسب العميل ويهاجم شركته

كأنه حقيقة.. الممثلة «نورا فتحي» تكشف حقيقة فبركة المقاطع والأصوات بالذكاء الاصطناعي

نفس تسريحة الشعر.. ياسمين صبري تتحدى جورجينا في حفل joy awards

الحب وعمايله.. شاب ينتحل شخصية صديقته لتأدية الامتحان بدلا منها

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..فيديو

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ