مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ٦ آخرين في مشاجرة بالاسلحة وقعت بين عائلتي "أولاد قاسم "و " أولاد الكاشولي " بسبب فتح طريق بأرض زراعية بقرية الجعب مركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغا من أهالي قرية الجعب بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عائلتي أولاد قاسم وأولاد الكاشولي ووجود وفيات ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع كلا من " رمضان . ع . س "و " عبد الغني .خ .ع " ٥٠ عاما، و " فوزي . ح .ع " ٢٤ عاما، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي.

كما أصيب كل من " فوزي .ع . س " ٥٧ عاما،و "بدر .ع .س "، و " عمر . ح . ع " ٤٤ عاما، و " حسن. ح . ع " ٤٥ عاما، و " جمال . ع .س " ٦٠ عاما، و " حسين . ع .ع " ٦٥ عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي وتحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.



وتوصلت التحريات الأولية إلى وقوع مشاجرة بين العائلتين بسبب فتح طريق بين أرضهم الزراعية ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.