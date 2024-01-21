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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقتطفات من مقالات كتاب الصحف المصرية

الصحافه المصرية
الصحافه المصرية

سلط كتاب من الصحف المصرية الصادرة اليوم /الأحد/ الضوء على عدد من الموضوعات التي تهتم بالشأن المحلي والإقليمي.


ففي صحيفة "الجمهورية"، وفي مقاله اليومي "من آن لآخر" قال الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الصحيفة إن المؤامرة على مصر خفية لم تعد، بل واضحة للعيان حقيقة أمام الجميع، سواء فيما يدور في المنطقة من إشعال للحرائق والصراعات حول مصر من كل اتجاه، بل في البر والبحر ناهيك عن محاولات للخنق والحصار والتضييق الاقتصادي، لذلك الوطن والمواطن المصري هدف لقوى الشر، ورغم كل ذلك مصر لن تخضع ولن تركع ولن تتنازل أو تفرط في مبادئها ومواقفها وثوابتها وقدسية أراضيها.


وأضاف توفيق: "يبدو أننا أمام مسرحية وتمثيلية تجرى في المنطقة ليس الهدف منها التسلية أو الترفيه أو المتعة ولكن تحقيق وتنفيذ مخططات ومؤامرات وسيناريوهات ومشروعات مشبوهة لذلك نرى ونرصد لعبة توزيع وتقسيم الأدوار، والمؤامرة تجرى كما هو مخطط، حتى وإن زعمت أمريكا وإسرائيل أنهما على خلاف، فإذا كانت واشنطن جادة باستعادة أمن واستقرار المنطقة ومنع اندلاع حرب شاملة بدأت ملامحها تبدو في الأفق فلماذا لم تصدر تعليماتها لإسرائيل بحسم بإيقاف إطلاق النار، ووقف التصعيد العسكري وحرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين في غزة والضفة، والدليل أنها صوتت مرات على عدم إيقاف الحرب الإسرائيلية، وزعمت أن هذا الإيقاف يصب في صالح حماس والمقاومة الفلسطينية".


ووصف الكاتب ما يحدث في المنطقة بأنه يمثل لغزًا ومعضلة، يسعى الجميع لفهمها واستيعابها، لكن الأمر الحقيقي أن مصر منتبهة تمامًا لما يجري وأسبابه وأهدافه، وحقيقة العلاقات والصراعات المصطنعة، وما يحاك لها في جنح الظلام والذي بدت حقيقته ساطعة الآن مثل الشمس لا يستطيع أحد إنكارها على الإطلاق.


وتابع قائلًا: "من المهم أن يعلم ويدرك ويفهم المواطن المصري حجم التحديات والتهديدات والمخططات والمؤامرات التي تواجه مصر، ولماذا هي بالذات خاصة أنها الدولة المتألقة والقوية والقادرة في المنطقة والتي تتمسك بثوابتها الراسخة ومواقفها الشريفة لذلك يعتبرونها، حجر العثرة الذي يقف أمام المخططات الشيطانية ويتصدى لتقسيم المنطقة والغنائم وإشاعة الفوضى والعنف والإسقاط".


وتحت عنوان "مستمرون‭ ‬في ‬البناء"، قال الكاتب محمد بركات في عموده "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" إن رغم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يُروجّه‭ ‬المغرضون‭ ‬والكارهون‭ ‬لمصر‭ ‬وشعبها‭ ‬في‭ ‬سعيهم‭ ‬الدائم‭ ‬والمستمر‭ ‬للإساءة‭ ‬إلى‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬بعد‭ ‬ثورة‭ ‬الشعب‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتقوية‭ ‬الدولة‭ ‬الوطنية‭ ‬والانطلاق‭ ‬نحو‭ ‬التحديث‭ ‬والتطوير‭ ‬والبناء‭ ‬للدولة‭ ‬الجديدة‭.‬ وبرغم‭ ‬محاولاتهم‭ ‬المستمرة‭ ‬للتشكيك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الرموز‭ ‬وترويج‭ ‬ونشر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشائعات‭ ‬الكاذبة‭ ‬والأخبار‭ ‬غير‭ ‬الصحيحة،‭ ‬والحاملة‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬لكم‭ ‬هائل‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬المغلوطة‭ ‬والادعاءات‭ ‬الوهمية‭.‬


وأضاف بركات: "رغم‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬تصعيدهم‭ ‬المستمر‭ ‬لحملات‭ ‬وموجات‭ ‬الكراهية‭ ‬والحقد‭ ‬ضد‭ ‬مصر‭ ‬وشعبها،‭ ‬وسعيهم‭ ‬الدائم‭ ‬لإشاعة‭ ‬القلق‭ ‬العام‭ ‬ونشر‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬المجتمعي،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نؤمن‭ ‬إيمانًا‭ ‬كاملًا‭ ‬بأن‭ ‬الفشل‭ ‬الذريع‭ ‬هو‭ ‬المصير‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬مساعيهم‭ ‬البائسة‭ ‬ونواياهم‭ ‬الخبيثة‭ ‬وأهدافهم‭ ‬الدنيئة‭.‬ وأبلغ‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬الضالة‭ ‬والمضللة،‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬جاد‭ ‬ومستمر،‭ ‬وجهد‭ ‬متواصل‭ ‬وسعى‭ ‬مكثف‭ ‬للإصلاح‭ ‬والتطوير‭ ‬والبناء‭ ‬والتحديث‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المحاور‭ ‬والأصعدة‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وبناء‭ ‬الدولة‭ ‬المدنية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الحديثة‭ ‬والقوية‭.‬


وأحسب‭ ‬أن‭ ‬أحدًا‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬ينكر‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬البلاد،‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬دائمة‭ ‬ومتسارعة‭ ‬تسابق‭ ‬الزمن‭ ‬لإقامة‭ ‬وبناء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬القومية‭ ‬الضخمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬أو‭ ‬محطات‭ ‬المياه‭ ‬وشبكات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مشروعات‭ ‬البنية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬عانينا‭ ‬من‭ ‬فقدها‭ ‬ردحًا‭ ‬طويلًا‭ ‬.‬
 

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