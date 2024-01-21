المتهم عمل معاه العيب.. والد ضحية مدينة بدر: ابني حالته النفسية سيئة

مدينة بدر.. حصل موقع صدى البلد على نص التحقيقات في واقعة اتهام شخص بالتعدي على صغير بعدما استدرجة إلى غرفته الخاصة في مدينة بدر في القاهرة الجديدة.



وجاءت نص أقوال والد الضحية في تحقيقات النيابة العامة في مدينة بدر بالقاهرة الجديدة كالآتي.

ما تفصيلات شكواك؟

ج.. اللي حصل أني كنت في شغلي على الأتوبيس الى أنا شغال عليه ولقيت مراتى بتتصل بيا وبتقولى أن حد أخد ابني من الجامع واعتدى عليه روحت أنا أستأذنت من شغلى وروحت على البيت ولما روحت لقيت مراتى بتقولى أن في واحد أخد مصطفى ابنى من جوة الجامع بعد ما صلى العصر وراح بيه على عمارة رقم (٢٠٤) - إسكان المحافظة فى نفس المنطقة الى أنا ساكن فيها ودخله شقة معرفش بتاعة مين وكتم نفسه وتعدى عليه.

جريمة بدر

وأضاف والد الضحية في التحقيقات،" روحت أنا أخدت مصطفى ابنى علشان يوريني العمارة دى والشقة الى الراجل ده اخده فيها ولما روحت وخبطت على الشقة دى ما لقيتش حد فيها روحت سألت حد من الجيران في العمارة قالولى إن هما شافو مصطفى مع واحد طالع العمارة والراجل دة كان بيسأل على واحد ساكن فى العمارة روحت نزلت وقفت قدام العمارة وبعد نص ساعة كان في واحد معدى قدام العمارة لقيت مصطفى بيقولى هو الراجل ده الى عمل كدة معايا وهو شافني ارتبك روحت جريت عليه ومسكته انا وناس فى المنطقة وهو قالى أنا عملت كدة وماكنش قصدى وأنا غلطان وبعدين اخدناه على القسم وهو ده كل الى حصل وابني حالته النفسية صعبة جدا".

س/ متي وأين حدث ذلك ؟

ج الكلام دة حصل بعد صلاة العصر عندنا في بدر إسكان المحافظة لما مراتى اتصلت بيا وقالتلى على الى حصل مع ابنى مصطفى

س/ متي نما إلي علمك بالواقع محل بلاغك ؟

ج/ مراتى كلمتنى الساعة ٤:٠٠ مساءاً

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س / أين قام بتلك الأفعال تحديداً ؟

ج هو لما روحت مع مصطفى ابنى يورينى مكان الشقة لقيتها في العمارة رقم (٢٠٤) إسكان المحافظة في الدور السادس.

س/ من القائم بتلك الأفعال تحديداً ؟

ج.. المتهم المضبوط اللى اسمه/ محمد م

س/ هل من ثمة شاهد على المتهم الواردة بأقوالك ؟ أفعال

ج / لا معرفش

س/ هل لحق بنجلك ثمة إصابات من جراء الإعتداء عليه ؟

ج أيوه

س/ ما هي تلك الإصابات تحديداً ؟

ج/ هو عنده إحمرار في منطقة حساسة

س/ هل تم توقيع الكشف الطبي علي نجلك عقب الإعتداء عليه ؟

ج/ أيوه والتقرير الطبي مرفق بالمحضر

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم باستدراج صغير الي محل سكنه بعد أن أوهمه بتقديم لعبة له وأثناء دخوله الشقة اعتدى عليه .



و اعترف المتهم بإرتكاب الواقعة على نحو المبين في التحقيقات، و ثبت بالتقرير الطبي المحرر من مستشفى الجامعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على "المجنى عليه" تبيين أنه يعاني من احمرار بمنطقة حساسة من الجسد.

القاهرة الجديدة



وأشار أمر الإحالة أن مجري التحريات عمر خالد ٢٩ سنة نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة بدر بالقاهرة الجديدة شهد بأن تحرياته توصلت الى صحة الواقعة.

قانون العقوبات



ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".