شاهد| لحظة إيداع يحيى عبدالهادي داخل القفص في قضية نشر أخبار كاذبة

اودعت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين قاعة محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة في التجمع الخامس المهندس يحيى حسين عبدالهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية في قفص المحكمة خلال نظر قضية نشر أخبار كاذبة.

وحصل صدى البلد على صورة لحظة إيداع المتهم داخل قفص الاتهام التحفظ عليه بعد صدور حكم المحكمة بمعاقبة بالحبس عام مع ايقاف التنفيذ.



و قضت محكمة جنح مدينة نصر على المهندس يحيى حسين عبدالهادي مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية بتهمة نشر أخبار كاذبة بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

مدينة نصر

وكشف أمر الإحالة بأن المتهم أذاع عمداً بالداخل والخارج إشاعات وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر مقالات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس"فيس بوك" تضمنت إشاعات وبيانات كاذبة نسب فيها زوراً لمؤسسات الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة