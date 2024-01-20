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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للسجن مرة أخرى .. قرار مهم من المحكمة بشأن سما المصري

صدى البلد

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، رفض الاستشكال المقدم من سما المصري، على حكم النقض بتغليظ عقوبتها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه واستمرار حبسها.

و قدم أشرف ناجي، محامي الراقصة سما المصري، 3 طلبات أمام المحكمة الاقتصادية أثناء نظر الاستشكال على حكم تغليظ عقوبتها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.  

سما المصري 
وقدم دفاع سما المصري، لهيئة المحكمة صحيفة الطعن الخاص بموكلته، وطلب مصلحة السجون للإفراج عن سما المصري وطلب سداد الغرامة لموكلته.

وتنظر المحكمة الاقتصادية، الاستشكال المقدم من دفاع سما المصري، المحامي أشرف ناجي، على حكم النقض بتغليظ عقوبتها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، من خلال ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي وأداء حركات ورقصات تثير الغرائز والتعدى على الآداب العامة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، أمام المحكمة الاقتصادية.

سامية أحمد..
وذكر المحامي أن سما المصري نفذت 3 أحكام قضائية، أهمها التعدي على قيم أسرية ومجتمعية، والحكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

وأشار المحامي إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضيةرقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18/10/2020 عن محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.

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