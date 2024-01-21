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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز تنمية القدرات بجامعة حلوان يفتح باب التسجيل في دورات شهر فبراير

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على إهتمام الجامعة بالدورات التدريبية، ويأتى ذلك من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.

جاء ذلك وفقا للبيان الصادر من جامعة حلوان والذي يفيد ان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان أعلن عن خطته التدريبية لشهر فبراير ٢٠٢٤ ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بها بما ينعكس بدوره على أداء العملية التعليمية والطلاب، وتقام الدورات التدريبية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

و أعلن المركز عن  الدورات التدريبية المقامة اون لاين كالآتي: الاحصاء التحليلي ، وتنعقد يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق ١٣-١٤ فبراير.
دورة  الذكاء الاصطناعى وتبدأ  يومي الأحد والاثنين الموافق ١٨-١٩ فبراير.
وكذلك دورة مكافحة الفساد والتعريف به وتبدأ فعالياتها  يومي الأحد والإثنين ٢٥-٢٦ فبراير.

كما يعقد الدورة التدريبية التقويم الذاتى والتقرير السنوى للكلية يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ٢٠-٢١ فبراير  بمقر المركز بالدور الثاني بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي .

هذا بجانب عقد دورة تدريب المدربين TOT،  في تمام الساعة التاسعة صباحاً فى الفترة من ١ الى ٧ فبراير يومياً .

وأعلن المركز أنه سيتم فتح استمارة التسجيل يوم الاثنين الموافق 22 يناير عبر الرابط التالى https://forms.gle/RyJemK1fijy6g7r59

 

 

Jobs Education إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتورة منى أبو هشيمة العملية التعليمية تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

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