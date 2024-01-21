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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

داليا مصطفى تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة داليا مصطفى صوره جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقةولافتة.

وتألقت داليا، ب مني جيب وتيشرت بالون الرمادي مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، ومن الناحية الجمالية اعتمدت علي المكياج الألون الناعمة، وتركت شعرها علي اكتافها منسدلا، وحازت الصور على إعجاب المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًاكبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.
 
أحداث مسلسل علاقة مشروعة 
 
وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حسا رومانسيا مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية،يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.

الفنان ياسر جلال الفنانة داليا مصطفى الفنانة مى عمر داليا مصطفي رمضان الماضي مسلسل علاقة مشروعة في شهر رمضان

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