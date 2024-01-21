ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

أثار ظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب فى حفل joy awards والذى أقيم فى السعودية وكشف عن أول ظهور لها بعد شائعات عن ارتباطها بطبيب.

شاهد الفيديو:

وقالت شيرين عبد الوهاب فى مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: أنا كويسه وبحبكم كلكم.

وأصدرت شيرين عبد الوهاب بيانًا تؤكد فيه أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات.

تعاونت شيرين عبد الوهاب مع الاستايلست سيدريك حداد، واختارت فستانا من تصميم Valentino، وتركت شعرها منسدلا على كتفها، وجاءت إطلالتها أنيقة ومناسبة لها.

وأثارت صور فستان شيرين جدلا علي السوشيال ميديا وذلك بسبب ضيق الفستان بمنطقة الصدر مما أبرز زيادة وزنها حيث أكد الكثير أن الفستان العاري من الصدر غير مناسب لجسمها.