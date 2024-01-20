هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

حلت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، ضيفة على برنامج “الحكاية”، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب .

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وقالت ليلي عبد اللطيف، إنها تتوقع ألا تستكمل الفنانة ياسمين عبد العزيز حياتها بمفردها، أي أنها ستتزوج، أو سيدق الحب بابها.

وقالت ليلي عبد اللطيف: أتوقع أن يكون لدى ياسمين عبد العزيز، طفل برفقتها في المنزل، ولكني لا أحدد إذا ما كانت ستنجب أم لا.

وعن توقعاتها بشأن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في بداية 2024؛ قالت ليلى عبد اللطيف: كنت سأتعرض للهجوم في كل الأحوال، سواء كنت تحدثت عن طلاقها أم استمرارها في الزواج، وخلفا توقعاتي.