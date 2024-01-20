عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

صدى البلد

حلت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، ضيفة على برنامج “الحكاية”، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب .

شاهد الفيديو:

وقالت ليلي عبد اللطيف، إنها تتوقع ألا تستكمل الفنانة ياسمين عبد العزيز حياتها بمفردها، أي أنها ستتزوج، أو سيدق الحب بابها.

وقالت ليلي عبد اللطيف: أتوقع أن يكون لدى ياسمين عبد العزيز، طفل برفقتها في المنزل، ولكني لا أحدد إذا ما كانت ستنجب أم لا.

وعن توقعاتها بشأن طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في بداية 2024؛ قالت ليلى عبد اللطيف: كنت سأتعرض للهجوم في كل الأحوال، سواء كنت تحدثت عن طلاقها أم استمرارها في الزواج، وخلفا توقعاتي.

شاهد الفيديو:

خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف خبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

موضوعات متعلقة

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

ترشيحاتنا

إسرائيل تحث الموافقة على نقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردي

أول ظهور لـ محمد صلاح عقب إصابته بأمم إفريقيا

خسارة جديدة لإيران.. رئيس وحدة استخبارات فيلق القدس بين ضحايا هجوم دمشق

4 صفقات .. متحدث الزمالك يفجّر مفاجآت على الهواء | فيديو

مسئول أمريكى سابق: نتنياهو يرفض فكرة حل الدولتين .. وبايدن يريدها فلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطانة فستان ابنة رانيا يوسف تضعها في مأزق بحفل joy awards |شاهد

مكشوف كله .. دينا الشربيني تثير ضجة بظهورها في joy awards

منفوش ولامع.. شيرين تثير الجدل على مسرح joy awards

بفستان كله أحمر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالتها في joy awards|شاهد

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..خاص

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ