بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

ما زالت الأراضي المصرية تكشف عن محتوياتها وثرواتها من المعادن النفيسة التي تسعى الحكومة إلى الاستفادة منها لتسهيل حياة المواطنين وتحسين الحالة الاقتصادية للبلاد.

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وفي هذا الإطار، كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات.

وأوضح أن منجم أبو مروات من المناجم الواعدة، حيث يحتوي على احتياطي استراتيجي يصل إلى 290 ألف طن، والذي سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي.

وقال خلال حديثه لقناة "صدى البلد" مساء أمس، الأربعاء، إن إنتاج المنجم واعد وسيكون له مردود اقتصادي واضح، متابعا: “لدينا العديد من المناطق وتحتاج إلى العمل لكي نكتشفها”.

وشدد على أن شركات التنقيب مستمرة في عملها، معقبا: “لدينا إقبال من قبل الشركات العالمية على مجال التنقيب في الذهب، فهو مجال قوي وحيوي سيكون بمثابة بوادر خير لمصر”.