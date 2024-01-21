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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

48 ندوة في التثقيف الفقهي والإفتاء حول "الأشهر الحرم.. فضائل وآداب"

الأشهر الحرم فضائل
الأشهر الحرم فضائل وآداب

أقيمت مساء أمس السبت، بعد صلاة العشاء (48) ندوة في التثقيف الفقهي والإفتاء حول موضوع:" الأشهر الحرم فضائل وآداب".

 

 وأكدت الندوات أن الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.

الأشهر الحرم فضائل وآداب

ففي الحديث عن أبي بكرة (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب، شهر مُضر، الذي بين جمادى وشعبان" ، وقوله: ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، لأن ربيعة كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجباً، وكانت مضر تحرم رجباً نفسه، ولهذا قال النبي (صلى الله عليه وسلم): "الذي بين جمادى وشعبان" تأكيداً وبياناً لصحة ما سارت عليه مُضر.

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وأما مضاعفة الثواب والعقاب في هذه الأشهر، فقد صرح بها بعض أهل العلم استناداً لقوله تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ"، فالواجب على الإنسان المسلم أن يغتنم هذه الأشهر بالتقرب إلى الله (عز وجل) باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وقد جاءت الندوات على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها)، ومسجد السيدة سكينة ( رضي الله عنها)، ومسجد الحافظ، ومسجد حسن الشربتلي، ومسجد المؤمن المهيمن، ومسجد الغوري، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص، ومسجد مستورة،  ومسجد عمر بن الخطاب بدار السلام، ومسجد عمر بن الخطاب أمام مستشفى السلام، ومسجد قباء، ومسجد الفتح، ومسجد ابو بكر الصديق.
وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد الحصري، ومسجد خاتم المرسلين، ومسجد مصطفى محمود.
وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بمسجد غريب، ومسجد العليمي.
وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد الرحمة.
وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بمسجد حمزة.
وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد  الحبشي.
وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بمسجد الهداية.
وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد صلاح الدين.
وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بمسجد التوحيد.
وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد أبو بكر الصديق، ومسجد المجذوب.
وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بمسجد سيدي خميس، ومسجد المستشفى.
وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد المعلمين.
وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بمسجد  توكل سيجر.
وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد المجمع الإسلامي.
وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد الرفاعي.
وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد الرحمة.
وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بمسجد الشهداء.
وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بمسجد مريم.
وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد الخلفاء الراشدين.
وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد المجاهدين.
وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بمسجد الحرمين.
وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بمسجد الشريف، ومسجد الملك.
وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بمسجد أبو بكر الصديق.
وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج بمسجد زبيدة.
وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بمسجد الرحمن.
وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بمسجد الميناء الشرقي، ومسجد عثمان أحمد عثمان.
وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج بمسجد الغربي، ومسجد النصرة.

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