وش السلندر يعمل على الفصل بين وش الموتور العلوي والشورت بلوك بالأسفل أو كتلة المحرك السفلية، وهو عبارة عن جوان رفيع من المعدن يمنع تسرب الزيت والماء إلى غرف الحريق واختلتهما ببعض، ويعمل على منع الغازات المحترقة من التسرب إلى الخارج والحفاظ علي الضغط ودرجة الحرارة المثالية للمحرك، من اجل اكتمال عملية الاحتراق بكفاءة.

أبرز علامات تلف وش السلندر بالسيارات

يمكن تلف وش السلندر في حالة النقص الشديد لمياه التبريد ، بجانب الاستمرار في تشغيل المحرك وقيادة السيارة بهذا الوضع لفترة طويلة، وبالتالي يؤدي ذلك الي حدوث اعوجاج بـ وش السلندر.

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري العلامات التي تدل على تلف وش السلندر :

أبرز علامات تلف وش السلندر بالسيارات

1- درجة الحرارة ترتفع بشكل كبير :

في حالة تلف وش السلندر يؤدي ذلك الي ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة بصورة كبيرة ، حتى وان كان يوجد بالردياتير مياه .

2- ظهور فقاعات بدورة التبريد :

أبرز علامات تلف وش السلندر بالسيارات

اذا ظهر فقاعات في سائل التبريد عند فتح غطاء الردياتير، فذلك يدل علي حدوث مشكلة بوش سلندر السيارة .

3- خلط الزيت بالماء :

أبرز علامات تلف وش السلندر بالسيارات

اختلاط زيت السيارة بالمياه بداخل قربة السيارة يدل علي تلف وش السلندر .

4- خروج دخان أبيض :

أبرز علامات تلف وش السلندر بالسيارات

في حالة خروج دخان أبيض من الشكمان ، بجانب نزول ماء من أنبوبة العادم بشكل دائم أثناء السير، يدل ذلك علي تلف وش السلندر .

5- وجود صدأ بالبوجيهات :

أبرز علامات تلف وش السلندر بالسيارات

تواجد صدأ علي بواجيهات السيارة نتيجة دخول ماء إلى غرفة الاحتراق يدل علي تلف وش السلندر .

6- حدوث تسريب للمياه :

يتم تسريب المياه أو الزيت خارج جسم المحرك، وذلك يدل عي وجود تلف بـ وش سلندر المحرك .

7- نقص زيت المحرك بأستمرار :

أبرز علامات تلف وش السلندر بالسيارات

في حالة نقص زيت المحرك، يحدث ذلك نتيجة تسرب الزيت إلى غرفة الاحتراق .