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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل التعليم بالغربية يباشر امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الأول

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

تابع ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم ، سير الامتحانات للشهادة الإعدادية 2023 /2024 في يومها الثالث، حيث يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 87068 طالب، الامتحان في 412 لجنة، في مادة الدراسات الاجتماعية، كما يؤدي نحو 3492 طالب من طلاب الإعدادية المهنية الامتحان في 25 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية، والتكنولوجيا، حيث اطمأن وكيل الوزارة إلى عدم وجود أي مشكلات أو شكاوى من الامتحان على مستوى جميع اللجان بالإدارات التعليمية العشر.

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وجاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، ومن داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

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كما صرح وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، حيث تم الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 437لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.

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