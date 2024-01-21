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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 فنانات وضعتهم الفساتين في مأزق بحفل joy awards

صدى البلد

انطلقت أمس فعاليات حفل joy awards ضمن موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، وضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

ومن أشهر الفنانات اللواتي حضرن الحفل هما شيرين عبد الوهاب وأمينة خليل ورانيا يوسف وابنتها.

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أمينة خليل

وظهرت الفنانة أمينة خليل، مرتديه فستان طويل بتصميم بسيط من الأمام، وفتحه من الظهر.

ولكن علق المتابعين بسبب لون الفستان، فجاء الفستان باللون الأخضر الصريح مما لفت الأنظار.

شيرين عبد الوهاب 
تألقت شيرين عبد الوهاب، مرتديه فستان طويل كب باللون الاسود والذهبي من التل، وجاء الفستان مكشوف من منطقه الصدر .

وظهرت شيرين عبد الوهاب، بوزن زائد قليلا مما أدى إلى ظهور ضيف الفستان في بعض المناطق التي لفتت الأنظار.

وأخيرا رانيا يوسف وابنتها
فظهرت ابنة رانيا يوسف، مرتدية فستان طويل باللون الاسود والبيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ولكن بطانة الفستان كانت حول منطقة الصدر فقط مما أدى إلى التعليق على الفستان

وإليكم الصور

شيرين شيرين عبد الوهاب امينة امينة خليل رانيا يوسف

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