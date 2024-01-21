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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها الـ36.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين صبري| شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

يصادف اليوم، الأحد 21 يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 36.

وتحرص الفنانة ياسمين صبري على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالتها المميزة.

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وتفضل ياسمين صبري ارتداء الملابس الأنيقة والمميزة، واختيار الماركات العالمية في فساتينها ومجوهراتها التي تكشف عن جمالها. 

وتميل في المكياج إلى اختيار الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج والأحمر لتبرز جمال أنوثتها. 

وتختار ياسمين صبري، ألوان الشعر البنية الفاتحة، كما تفضل الشعر الطويل ليتناسب مع ملامحها ويبرز جمالها.

وإليكم صور ياسمين صبري 

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