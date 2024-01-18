من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت ياسمين صبري، مرتديه قميص باللون الابيض مع بنطال باللون الاسود، ونسقت معهم جاكيت فرو باللون البيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها، كما اكملت إطلالتها وانتعلت بوت طويل من الفرو باللون البني.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمال ملامحها.

وإليكم صور ياسمين صبري