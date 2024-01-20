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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصميم جريء.. داليا البحيري تثير الجدل بظهورها في حفل joy awards

داليا البحيري
داليا البحيري

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

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وأطلت داليا البحيري، مرتدية فستانا طويلا مجسما باللون الذهبي، دون أكمام؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت داليا البحيري، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه. 

كما اختارت داليا البحيري، تسريحة أنيقة ومميزة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع إطلالتها الجذابة. 

وإليكم صور داليا البحيري 

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