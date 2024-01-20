بطانة فستان ابنة رانيا يوسف تضعها في مأزق بحفل joy awards |شاهد

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وأطلت ابنة رانيا يوسف، رفقة والدتها مُرتدية فستاناً جريئاً ولافتًا باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

وتميز الفستان ببطانة بلون الجسم عند منطقه الصدر، ولكن البطانة الأخرى شفافة مما أثارت الجدل والتساؤلات من حولها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ابنة رانيا يوسف، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ابنة رانيا يوسف، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور ابنة رانيا يوسف: