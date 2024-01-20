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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مكشوف.. رانيا يوسف تثير الجدل في حفل joy awards |شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويضم الحفل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنانين والفنانات.

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وتألقت رانيا يوسف، مرتدية فستاناً طويلاً ومنفوشاً باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم جريء يكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا يوسف، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت رانيا يوسف، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور رانيا يوسف 

رانيا رانيا يوسف صور رانيا يوسف أجرا اطلالات رانيا يوسف تفاصيل حفل joy awards

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