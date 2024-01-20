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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان كله أحمر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالتها في joy awards|شاهد

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

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فستان لافت.. أول ظهور لـ إيمي سمير غانم في حفل joy awards

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وتألقت نانسي عجرم، مرتدية فستاناً طويلاً ومكشوفاً باللون الأحمر ذا تصميم مختلف وجريء ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نانسي عجرم، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نانسي عجرم :

نانسي نانسي عجرم صور نانسي عجرم فساتين حمراء joy awards

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