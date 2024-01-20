بفستان كله أحمر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالتها في joy awards|شاهد

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، ويضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وتألقت نانسي عجرم، مرتدية فستاناً طويلاً ومكشوفاً باللون الأحمر ذا تصميم مختلف وجريء ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نانسي عجرم، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور نانسي عجرم :