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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رواية "أيـَّـان" للكاتب أحمد عبد اللطيف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

صدى البلد

تصدر دار "ليان" للنشر والتوزيع رواية "أيـَّـان" للكاتب أحمد عبد اللطيف ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

تتحدث الرواية عن كفاح الإنسان بصفة عامة والفتيات بصفة خاصّة في الحياة، وفي محاولة الثبات على الصّراط المستقيم وسط مغريات الحياة وعراقيلها، وعدم رضوخه لقوى الشرّ التي تسعى لصدّه عن الحق، وكيف أن المُتمسك بالله ينجو دوما ويُجبر مهما طال بلاؤه، وأن المتجبر الظالم لابد وأن ينال جزاءه وأن الله سيذيقه من الكأس الذي سقى به غيره يوما.

عن الثراء الفاحش الذي يودي بصاحبه إلى الهلاك، والفقر الذي قد يكون رفعة لصاحبه في الدنيا والآخرة، عن زيف الصداقة الواهمة، وصدق العلاقة التي من كل هدف أو مصلحة خالية.. عن الحب الصادق الذي يهبه الله لعباده الطيبين، والكذب القابع في قلوب المخادعين.

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أحمد عبد اللطيف هو كاتب شاب من مواليد محافظة الدقهلية، وتعد رواية "أيـَّــان" عمله الأدبي الثالث بعد كتابَي "عن أشياء تؤلمك" و"حُبّي وحُزني وكِبريائي"، من المُهتمين بالأدب العربي والشِعر، مُقتديًا بـ مصطفى صادق الرافعي، محمود درويش وعباس العقاد.

تلمس في معظم كتاباته التأثر بالنهج القرآني، بدأ مشواره الأدبي بنشر النصوص بالفصحى والعامّية على صفحات التواصل الاجتماعي والتي تلقى صدى كبيرًا وسط جمهوره ومتابعيه، وهناك صقَّل موهبته وضمّها بين دفتَي كتاب، ليترك أثرًا طيبًا واضحًا في قلوب متابعيه ومُحبيه من كل الأعمار والفئات.

دار ليان القاهرة الدولى للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب إيان عباس العقاد

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