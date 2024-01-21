التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

الاوقاف تعلن شروط التراويح والتهجد والاعتكاف في رمضان

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول حقيقة ما تردد عن تقييد صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل وهو ما انتشر في الساعات الأخيرة على السوشيال ميديا، حيث زعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيكون هناك تقييد لصلاة التراويح على غرار ما حدث في رمضان الماضي.

وخرجت وزارة الأوقاف لتوضح حقيقة ذلك من خلال بيان رسمي، تحدثت فيه عن ضوابط صلاة التراويح التي تم الإعلان عنها.

وأشارت إلى أنه مع اقترب شهر رمضان، اصبح الجميع يتساءل عن صلاة التراويح خاصة مع انتشار اخبار تزعم ان وزارة الاوقاف قررت تقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي هذا الخبر.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأنه تواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقييد صلاة التراويح بوقت محدد خلال شهر رمضان، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار أي توجيهات بهذا الشأن.