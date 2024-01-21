"فيها كلبش".. اتهامات جنائية لـ شيرين عبد الوهاب وحمو بيكا |القصة الكاملة

تصدر المطرب الشعبي حمو بيكا، أمس السبت، تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد اشتباكه مع آخرين داخل كافيه بمدينة 6 أكتوبر بسبب الخلاف على فقرة غنائية.. واليوم حلت مكانه على التريند الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تقديمها الى المحاكمة الجنائية في سب وقذف المنتج محمد الشاعر.

حمو بيكا في القسم

وكشفت التحريات والتحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في الجيزة، عن تفاصيل مشاجرة حمو بيكا داخل الكافيه الشهير في أكتوبر، وما حدث في ساعات الصباح الأولى من أمس السبت.

وأفادت التحقيقات التي أجريت في مشاجرة حمو بيكا في الكافيه الشهير، بأن المطرب كان متواجدا في الكافيه وحدثت مشاجرة في الممشى السياحي المتواجد به الكافيهات، وأنها مشكلة طبيعية وعادية مثلها مثل أي مشكلة أخرى، وأنها لم يصب خلال المشاجرة، وتم الصلح بين الطرفين.

قررت جهات التحقيق المختصة في الجيزة، إخلاء سبيل حمو بيكا مطرب المهرجانات الشهير وباقي أطراف المشاجرة التي وقعت بينهما في كافيه شهير بمنطقة أكتوبر، حيث تم القبض على المطرب الشعبي الشهير حمو بيكا برفقة مدير أعماله وفني صوت ومالك كافيه وعامل، وذلك عقب نشوب مشاجرة بينهم نتجت عنها تلفيات في الكافيه المتواجد بمدينة 6 أكتوبر.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المطرب الشهير حمو بيكا، ومدير أعماله وفني صوت ومصمم جرافيك كانوا متواجدين برفقته داخل الكافيه الشهير، حيث تبين نشوب مشاجرة بينهم وبين مالك كافيه وعامل بالكافيه بسبب خلافات على فقرة غنائية، حيث كشفت التحريات الأمنية، أن حمو بيكا ومدير أعماله كانوا متواجدين داخل الكافيه محل الواقعة في ساعات الصباح الأولى اليوم، السبت، ونشبت مشاجرة بين مصمم جرافيك كان برفقته ومالك الكافيه تطورت إلى تكسير في الكافيه وإصابة 4 أشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من المواطنين بنشوب مشاجرة داخل كافيه بمنطقة 6 أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، نشوب مشاجرة بين طرف أول - مالك الكافيه وعامل بالكافيه - مصابين بجروح، وطرف ثانٍ - حمو بيكا ومدير أعماله ومصمم جرافيك وفني صوت - مصابين بجروح وسحجات، بسبب خلافات بين مالك الكافيه وفني الصوت.

شيرين في القفص

على الجانب الآخر، قررت جهات التحقيق إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الشيخ زايد في اتهامها بسب وقذف المنتج الشهير محمد الشاعر.

وكشف المستشارصبحى جمال محامى المنتج الشهير محمد الشاعر أن النائب العام أمر بإحالة الفنانة شيرين عبدالوهاب الى محكمة جنح الشيخ زايد يوم السبت 3 فبراير القادم، لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 والتى أقامها موكله ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغاً من المنتج الشهير: محمد الشاعر يتهم فيه الفنانه: شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الأجتماعى، وقيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل بإستخدام منصة إنستجرام عقب إنتشار ذلك الفيديو، وصرح محامى المجنى عليه المستشار صبحى جمال أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً قضائياً فى الواقعة أستمعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفنى من وزارة الداخلية الذى أنتهى الى صحة الواقعه وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجنى عليه.

كما طلبت تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى أنتهى الى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، فاستدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجنى عليه وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور متعللة بإصابتها بالكورونا، فأمر النائب العام بإحالتها الى المحكمة الجنائية.

وأضاف المستشار صبحى جمال، أن النيابة العامة قد أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها الى الفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال أقوال المجنى عليه، وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبرانى وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.