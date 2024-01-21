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رئيس التحرير
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اقتصاد

الجزار ونائب رئيس الوزراء التنزاني يتابعان أعمال مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار مع نائب رئيس الوزراء التنزاني

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مستهل زيارته لتنزانيا، الدكتور دوتو بيتيكو، نائب رئيس الوزراء - وزير الطاقة التنزاني، لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصري لشركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، وذلك بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير - رئيس لجنة متابعة المشروع، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذى لشركة السويدي إلكتريك، والمهندس حسام الدين الريفي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إلكتريك،  ومسئولي التحالف المصري المنفذ للمشروع.

وتقدم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، بالتهنئة لنائب رئيس الوزراء - وزير الطاقة التنزاني، بتوليد الكهرباء لأول مرة من وحدات المشروع، وذلك بعد اكتمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية لأول وحدة توليد في المشروع، ونجاح اختباراتها بالكامل، بما سمح لأول مرة بفتح صمام المياه الرئيسي على التوربينة رقم (9)، حيث اتخذت المياه مسارها عبر مراحل التوربينة بنجاح حتى الخروج إلى النهر، ودارت التوربينة بقوة المياه لأول مرة، ووصلت بنجاح للسرعة التشغيلية ميكانيكياً (150 لفة/دقيقة) كما حققت تردد الشبكة كهربياً (50 هرتز).

واستعرض وزير الإسكان ونائب رئيس الوزراء التنزاني، تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 96 %، والنسبة المتبقية من الأعمال في أغلبها استكمال لتركيب التوربينات المائية واختباراتها، حيث تم الانتهاء من جميع مكونات المشروع الأخرى تقريباً، وذلك يشمل السد الرئيسي والسدود الفرعية، والكوبري الرئيسي، وقرية كاملة لإعاشة العاملين في المشروع، وشبكة الطرق الداخلية، وغيرها من المكونات.

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نقل الخبرات المصرية إلى تنزانيا

كما تناول الدكتور عاصم الجزار، والدكتور دوتو بيتيكو، جهود التحالف المصري لشركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك"، المنفذ للمشروع، في نقل الخبرات، وتدريب المهندسين والفنيين التنزانيين، وكذا مبادرات التحالف لتنمية وتطوير المناطق المتصلة بالمشروع، وذلك في إطار العلاقات القوية التي تربط بين مصر وتنزانيا حكومة وشعباً.

وأكد الجزار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا المشروع الضخم الذى يحقق آمال الأشقاء التنزانيين فى التنمية، وتوجيهاته المستمرة لمسئولي التحالف أن تكون جودة التنفيذ على أجندة الأولويات.
 

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