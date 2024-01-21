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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل انطلاق معرض الكتاب 2024.. السعر النهائي للتذكرة وطريقة الحجز إلكترونيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الثقافة عن انطلاق فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2024، يوم 24 يناير الحالي. 

طريقة حجز التذاكر لمعرض الكتاب 2024

1. قم بزيارة موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب.
2. انقر على خيار شراء التذكرة.
3. قم بإدخال رقم هاتفك المحمول.
4. يمكنك تحديد عدد الأشخاص الذين ستقوم بحجز التذاكر لهم، وتذكر أن سعر التذكرة هو 5 جنيهات.
5. حدد طريقة الدفع المناسبة لك لاستكمال عملية حجز التذكرة.

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رواية "أيـَّـان" للكاتب أحمد عبد اللطيف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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مكان وتاريخ انتهاء فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

يُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 لعام 2024 في أرض المعارض والمؤتمرات الدولية في منطقة التجمع الخامس. 

وتبدأ فعاليات المعرض يوم الخميس 25 يناير، وستستمر لمدة أسبوعين حتى الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024.

معرض ارض المعارض القاهرة الدولى للكتاب فعاليات المعرض وزارة الثقافة

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