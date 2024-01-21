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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"العلاقات العامة الدولية" كتاب جديد للدكتورة سمر ماهر عثمان

صورة غلاف الكتاب
صورة غلاف الكتاب

تطلق دار الفجر للنشر كتاب " فعالية العلاقات العامة الدولية في منظمات الإقليمية، للدكتورة سمر ماهر عثمان، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب صالة 1 جناح c 70.

ويلقي الكتاب الضوء على ماهية عمل العلاقات العامة الدولية والدور الكبير التي تؤديه في المجال الدولي والإقليمي، كما يلقي الضوء على طبيعة عمل العلاقات العامة الدولية ووظيفتها في تعزيز العلاقات بين الدول، ويعالج أهم المشكلات التي تواجه عمل العلاقات العامة الدولية.

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رواية "أيـَّـان" للكاتب أحمد عبد اللطيف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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بسبب لقائه بالسادات في زنزانة. .كيف تحول اعتقال جلال الدين الحمامصي إلى منحة؟

الكاتبة الدكتورة سمر ماهر عثمان، حاصلة على الدكتوراه في الآداب قسم الإعلام جامعة المنصورة  وهي أحد أبرز المحاضرين في مجالي الإعلام والعلاقات العامة.

معرض دار الفجر معرض القاهرة الدولي للكتاب القاهرة الدولى للكتاب العلاقات العامة الدولية

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