"العلاقات العامة الدولية" كتاب جديد للدكتورة سمر ماهر عثمان

تطلق دار الفجر للنشر كتاب " فعالية العلاقات العامة الدولية في منظمات الإقليمية، للدكتورة سمر ماهر عثمان، وذلك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب صالة 1 جناح c 70.

ويلقي الكتاب الضوء على ماهية عمل العلاقات العامة الدولية والدور الكبير التي تؤديه في المجال الدولي والإقليمي، كما يلقي الضوء على طبيعة عمل العلاقات العامة الدولية ووظيفتها في تعزيز العلاقات بين الدول، ويعالج أهم المشكلات التي تواجه عمل العلاقات العامة الدولية.

الكاتبة الدكتورة سمر ماهر عثمان، حاصلة على الدكتوراه في الآداب قسم الإعلام جامعة المنصورة وهي أحد أبرز المحاضرين في مجالي الإعلام والعلاقات العامة.