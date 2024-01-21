أسيوط .. ضبط 439 بطاقة ذكية داخل مخبز وألبان غير صالحة للاستخدام

تمكنت مديرية التموين بأسيوط من ضبط 439 بطاقة تموينية داخل مخبز و 1250 كيلو من الألبان مخلوطة بمادة كاوية وغير صالحة للاستخدام الآدمي وذلك خلال حملة مكبرة قامت بها اليوم الأحد بالاشتراك مع مباحث التموين بمراكز ديروط وساحل سليم وأبنوب.

حيث قاد المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط و العقيد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط حملة تموينية مكبرة استهدفت مراكز ديروط وساحل سليم و أبنوب أسفرت عن ضبط 439 بطاقة تموينية ذكية داخل أحد المخابز و ضبط 275 علبة سجائر وذلك لامتناع أحد التجار عن البيع وذلك بقصد بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

تم تحرير 10 تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن بمركز ديروط .

وفي مركز ساحل سليم تمكنت الحملة من ضبط سيارة محملة ب 1250 كجم من الالبان مخلوطه مادة كاوية وغير صالحة للاستخدام الادمي قام احد الأشخاص بتجميعها بقصد استخدامها في صناعة الجبن الموزريلا .

كما تمكنت الحملة بمركز أبنوب من ضبط احد الأشخاص وذلك لقيامه بالتصرف فى كمية 5 طن من سكر المبادرة بدون وجه حق.

وقال المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط أن المديرية بالاشتراك مع مباحث التموين تقوم بحملات يومية بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز ومتابعه الصلاحية ومنع التلاعب بالسلع .

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