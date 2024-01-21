عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع وإزالة اشغالات بحي شرق أسيوط

حملة لرفع الاشغالات
حملة لرفع الاشغالات بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق الاشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الاشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين مشيرًا إلى تكثيف حملات الاشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ أسيوط يؤكد ضرورة توعية المزارعين بالحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات

نائب محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بشوارع مركز ساحل سليم


وأوضح عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق إنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل فضلاً عن تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك خلال حملات بمشاركة سيد عباس ، وعاصم ابرهيم  نائبا رئيس الحي وبالتعاون مع قسم اشغالات والمرافق وإدارة رخص المحلات وإدارة البيئة وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالحي حيث استهدفت شوارع (الجمهورية ، والهلالي ، الجلاء) وتفرعاتهم بالإضافة إلى منطقة مساكن الإسعاف بالوليدية مشيرًا إلى استمرار تلك الحملات لضبط الشوارع وتيسير الحركة المرورية للمارة والسيارات خاصة مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم ومنع انتشار تعديات الباعة الجائلين والعمل على الحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي.

أسيوط أخبار أسيوط حي شرق أسيوط حملة لرفع الاشغالات حملة لرفع الاشغالات بحي شرق اسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي شرق

محافظ أسيوط يوجه بالتعامل الفوري مع حالات التعدي على الأراضي وأملاك الدولة

ترشيحاتنا

هيروح فين؟.. صلاح محسن خارج أسوار الأهلي قريبا.. تفاصيل

طهران: لا يمكن لإسرائيل تعويض خسائرها في غزة من خلال هجماتها "الجبانة"

لأول مرة بعد طلاقهما.. أصالة وطارق العريان يجتمعان فى حفل joy awards

جوتيرتش: الشرق الأوسط برميل بارود ويجب منع اشتعاله

أفضل موبايل شاومي في مصر بـ 4700 جنيه فقط

اجتماع مع وزراء خارجية أعضاء الاتحاد الأوروبي.. أبرز فعاليات زيارة شكري إلى بروكسل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

فستان جريء.. ميريام فارس تثير الجدل في حفل joy awards .. شاهد

بعد الظهور المفاجئ.. قصة عودة نجاة الصغيرة إلى الغناء وحب كامل الشناوى لها

شاهد أجرأ إطلالات الفنانات بحفل joy awords

فيديو

مبعرفش أتكلم.. عمرو دياب يثير الجدل فى حفل joy awards

ماذا حدث للعم أبو ضياء صاحب عبارة «روح الروح»؟

مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد

حبس الجميع.. القبض على حمو بيكا و فرقته أثناء غنائه في مكان شهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ