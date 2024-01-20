محافظ أسيوط يؤكد ضرورة توعية المزارعين بالحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تكثيف البرامج وعقد الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين فضلاً عن أهمية التطوير واستخدام تقاوي وبذور عالية الجودة والإنتاجية.

وأشار إلى أهمية تتضافر وتكثيف الجهود في العمل بين كافة الجهات المعينة في هذا الشأن للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة والتي تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بجميع المراكز والأحياء التي من بينهم الفلاحين والمزارعين الذين يمثلون فئة هامة بالمجتمع باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأجياء القادمة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وناقش اللقاء جهود وأنشطة مديرية الزراعة خلال الفترة الماضية وخاصة في قطاع حماية الأراضي الزراعية وإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلاً عن فعاليات التوعية للفلاحين والمزارعين في المراكز والقرى المختلفة.



وأكد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء المراكز والأحياء وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها ) لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقاعس لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ولفت إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الاراضي الزراعية ومخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مؤكداً على أهمية تضافر وتكثيف الجهود في العمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بجميع الطرق الممكنة والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.