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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي رؤساء المراكز والأحياء

عقد اللوء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ موجها بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك .

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمحاسب عدلي أبو عقيل السكريتر العام المساعد وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة وشريف دياب مدير المنظومة الالكترونية للتقنين وفاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات بالديوان العام ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية ومديري أملاك الدولة بالمراكز.


ناقش الاجتماع ما توصلت إليه لجان التقنين وأوضاع المتعاقدين على أراضي أملاك الدولة وعدد المتقدمين بطلبات التقنين والموقف المالي للطلبات المقدمة المستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين.


وأكد محافظ أسيوط، ضرورة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة موجهاً مسئولي أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن للمتابعة الدورية فيما يتعلق بإنهاء إجراءات طلبات التقنين.


وشدد المحافظ على سرعة إنجاز الأعمال بهذا الملف الحيوي والجدية والحزم في إدارته وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة وضرورة  الإسراع في إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وفقًا للقانون لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.


ووجه اللواء عصام سعد رؤساء المدن بإعطاء ملف التقنين أولوية هامة والمرور الدوري على الوحدات القروية لمتابعة إجراءات التقنين وعدم التهاون في استيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها مشدداً على ضرورة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتعدى عليها مرة أخرى وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.

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وأشار المحافظ إلى أهمية متابعة حركة الطلبات والمعاينات ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها وعدد العقود المنتظر تحريرها وعدد الطلبات المقدمة للتقنين وإعداد تقرير شامل بعدد حالات التعدي على أراضي الدولة بكل مركز وعدد الطلبات المقدمة للتقنين والطلبات التي تم البت بشأنها مع تحديد جدول زمني لإزالة التعديات واسترداد الأراضي من الحالات غير الجادة أو التي لم تستوف ملف التقنين وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.

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