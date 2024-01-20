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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بشوارع مركز ساحل سليم

نائب محافظ أسيوط
نائب محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف بساحل سليم

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ قيادات المحافظة بمتابعة أعمال الرصف التى تتم بقرى ومراكز المحافظة ، وتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والخطة الاستثمارية 2023/2024 التي تتضمن تطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية وذلك لمتابعة الأعمال والتأكد من جودة التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة ،تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأكد على متابعته المستمرة للمشروعات وأعمال التطوير أولاً بأول سواء عن طريق جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو توجيهاته لرؤساء المراكز والأحياء وقيادات المحافظة بالنزول إلى الواقع لمتابعة مراحل العمل، مشيراً إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

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وتفقد المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ؛ أعمال الرصف وتركيب البلدورات والانترلوك بشارع الجمهورية بمركز ساحل سليم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2023/2024 والتي يجري تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة.

ورافق نائب المحافظ خلال الجولة التفقدية أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس محمد جمال المدير التنفيذي بالمشروع.

وأوضح المحافظ ، انه يتابع بصفة مستمرة من خلال جولاتها لميدانية أعمال الرسف التى تجرى واعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة التى يقل عرضها عن 6 متر بمراكز واحياء المحافظة ، للاطمئنان على سير العمل ومدى تنفيذ تلك الأعمال وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

وأشار الى انه تم متابعة أعمال رصف الطريق الرئيسى بشارع الجمهورية بمدينة ساحل سليم ضمن خطة المحافظة بمركز ومدينة ساحل سليم وذلك عقب رفع الاشغالات والتعديات من المحلات التجارية والباعة الجائلين على حرم الطريق ووضع التربة الزلطية ودكها وتسويتها قبل وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالشكل الملائم لتسهيل الحركة المرورية والنقل والانتقال وتحقيق سيولة مرورية.

وأكد على اهمية الالتزام بالجدول الزمني المقرر ومعايير الجودة فى التنفيذ ، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع شركات المرافق ورئيس المركز للتأكد من الإنتهاء من كافة أعمال البنية التحتية كخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها حتى يتم الحفاظ على الرصف دون تعدي أو تكسير والحفاظ على صحة المواطنين من حوادث الطرق.

أسيوط أخبار أسيوط خطة رصف الطرق ” حياة كريمة مركز ساحل سليم

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