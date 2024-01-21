أوقاف الإسكندرية: إطلاق برنامج "حصن طفلك" بمساجد المحافظة

أطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، اليوم برنامج "حصن طفلك" في مساجد المحافظة، لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وذلك فى إطار الاهتمام بالنشء ونشر تعاليم الوسطي الدين الإسلامي.

ذكرت مديرية أوقاف الاسكندرية في بيان اليوم الأحد، أن الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية شهد فعاليات برنامج “حصن طفلك”، بمسجد رمضان شحاته بإدارة أوقاف الجمرك بحضور الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة وعدد من قيادات الدعوة بالمديرية و إدارة الجمرك.

أعرب الشيخ سلامة عن سعادته الغامرة بما رآه من إقبال كثيف من الأطفال لحضور البرنامج، مشيدا بما تشهده مصر عامة والإسكندرية خاصة من حراكٍ دعويٍ كبير وبرامج دعوية وأنشطة قرآنية، ما يدل على مدى عناية الدولة بالنشء واهتمامها الكبير بتحصين المجتمع من كل فكر دخيل عليه يحاول أن يهدد أمنه واستقراره من خلال أفكار متطرفة ومغلوطة تحاول إبعاد المجتمع عن صحيح الدين ووسطيته.