نزع الملكية للمنفعة العامة.. ندوة بحقوق عين شمس اليوم

ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس، اليوم، ندوة عن "نزع الملكية للمنفعة العامة: تعدد الأطر والوحدة في الأهداف" وفي إطار الموسم الثقافي لكلية الحقوق.

تعقد الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياوالبحوث، الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق.

يحاضر بالندوة الدكتور محمد صافي عميد الكلية، الدكتور رمزى الشاعر استاذ القانون العام، الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عزت عبد المحسن رئيس قسم القانون المدني.