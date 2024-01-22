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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الإثنين 22 يناير 2024: التزامات مهنية

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

 ‏وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 22 يناير 2024 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 22 يناير 2024 

كن سعيدًا مع حبيبك، ستكون الحياة المهنية مزدحمة ولكنها منتجة، الرخاء موجود ولكن تجنب الإنفاق بشكل أعمى، صحتك إيجابية.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

على الرغم من الاختلافات الطفيفة في الآراء، ستكون علاقتكما سليمة، ابتعد عن الحجج وقدر أيضًا اقتراحات شريكك، خصص وقتًا لحبك لأن الالتزامات المهنية قد تؤثر بشكل خطير على حياتك المنزلية.  

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

 ستكون هناك مشاكل تتعلق بالحلق والتي قد تكون بسيطة، يعاني بعض مواليد برج الحوت من مشاكل متعلقة بالهضم. تجنب رياضات المغامرة اليوم وتأكد. 

توقعات برج الحوت المهني 

أولئك الذين يعملون في مجال تجهيز الأغذية والهندسة المعمارية والقانون والطيران سوف يرون فرص عمل جديدة، سيرى بعض مواليد برج الحوت وظائف شاغرة في الخارج وسيقومون باتخاذ الترتيبات النهائية. 

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

سيحتاج بعض كبار السن إلى نفقات طبية اليوم ويكونون مستعدين للإنفاق، قد يكون بعض الأشخاص حريصين على الاستثمارات المالية بما في ذلك الأسهم والتجارة ولكن عليك أن تكون لديك أفضل المعرفة قبل الاستثمار

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