لبنان.. بيان عاجل من حزب الله بشأن استهداف المواقع الإسرائيلية

أعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية أمس الأحد.

وقال حزب الله في بيان له عبر قناته الرسمية على تليجرام، إنه علي القطاع الشرقي في الساعة 15:40 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

وأضاف حزب الله في بيانه: "على لقطاع الغربي في الساعة 12:50 استهداف ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة".

وتابع: "الساعة 16:45 استهداف موقع حدب البستان بصاروخ بركان وإصابته إصابة مباشرة، كما تم استهداف مستوطنة أفيفيم بالأسلحة الصاروخية في الساعة 17:00، ما أدى إلى إصابة أحد المنازل وسقوط من كان بداخله بين قتيل وجريح.

وأشار حزب الله أن هذه الضربات جاءت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين اللبنانيين وآخرها الغارة على بلدة كفرا.