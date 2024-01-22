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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

3 كوارث تكشف مأزق رحيل «صلاح».. خبير لوائح يفضح ليفربول ومغربي يُورِّط الجميع|تفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح

"محمد صلاح محتاج يفهم دور كابتن الفريق كويس جداً.. حدث موقف مشابه مع أحد لاعبي المغرب واللي رفض علاجه مع ناديه بايرن ميونخ وتمسك بوجوده مع منتخب بلاده لحين عودته من الإصابة". 

بهذه الرسالة القصيرة انتقد أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، موقف محمد صلاح الذي قرّر الرحيل عن منتخب مصر من أجل التأهيل الطبي في ليفربول.

إصابة محمد صلاح 

تعرّض محمد صلاح، نجم المنتخب المصري للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة غانا، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية ليغيب عن الفراعنة في مباراة كاب فيردي القادمة، ثم مباراة الدور ثمن النهائي من البطولة، حالة تأهل المنتخب المصري.

محمد صلاح يغادر رسميًا إلى ليفربول 

وفي موقف مفاجئ للجميع أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مغادرة اللاعب محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى ليفربول من أجل التأهيل الطبي بشكل رسمي.

وكان قد أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح، قائد المنتخب المصري، سيخضع للتأهيل من إصابته مع منتخب مصر خلال مباراة غانا في كأس الأمم الأفريقية، مع طبيب نادي ليفربول، مشيرًا إلى مغادرته معسكر منتخب مصر في البطولة.

وأوضح «كلوب» في تصريحات للصحفيين عقب مباراة ليفربول بورنموث: «خطة تأهيل محمد صلاح هي أن تكون مع ليفربول، إذا كان محمد صلاح لائقًا قبل النهائي، فربما نعم سيعود إلى كأس الأمم الأفريقية مرة أخرى».

هجوم إعلامي وجماهيري 

ولم يكن موقف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق هو وحده الذي انتقد صلاح لكن كثيرون عبروا عن غضبهم مما فعله لاعب ليفربول.

هاني رمزي كابتن منتخب مصر سابقا قال أيضًا في تصريحات تلفزيونية إن قرار مغادرة صلاح كان خاطئًا وليس في توقيته.

وأضاف: اتحاد الكرة والمدير الفني لن يجبر أي لاعب على البقاء ولكن كان يحب مناقشته في القرار وأبعاده، ولو تم تأجيل القرار إلى بعد مباراة كاب ڤيردي ربما كان أفضل.

وأوضح: «أرى أن قرار عودة محمد صلاح إلى ليفربول خاطئ وتوقيته أيضا غير مناسب، وكان يجب دراسته بشكل أفضل».

ومع انتقادات المحللين والإعلاميين ثارت غضبة جماهيرية لدى الكثيرين الذين رفضوا فكرة عودة صلاح للمعسكر مجددًا.

الحل البديل 

كتب خبير اللوائح عامر العمايرة عبر حسابه على فيسبوك "‏لو نادى ليفربول خايف على لاعبه محمد صلاح و عايز يشرف على تأهيل اللاعب من الإجهاد العضلى عشان الجهاز الطبي والتأهيلى بالمنتخب الوطني مش هيعرف يأهل اللاعب بمعسكر المنتخب الأفضل بلاش سفر كابتن المنتخب إلى إنجلترا. 

وأضاف: "ابعت يا كلوب جهازك الطبى لكوت ديفوار كابتن المنتخب عنده مهام خارج الملعب".

عضو اتحاد الكرة مايعرفش 

ومما اعتبره كثيرون كارثة، ما أعلن عنه محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة المصري، الذي تفاجأ بصدور بيان خروج محمد صلاح من معسكر منتخب مصر عقب لقاء كاب فيردي في أمم إفريقيا وعودته لإنجلترا بسبب الإصابة.

وقال في تصريحات عبر قناة دي إم سي: وردا على صدور بيان من اتحاد الكرة بشأن صلاح أجاب قائلا: "أول مرة أسمع عن خروج صلاح من معسكر منتخب مصر وسفره لإنجلترا وإذا صدر من اتحاد الكرة بيان فالأمر صحيح".

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