عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 عمال محاجر في حادث انقلاب ميكروباص بالسويس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 8 عمال تابعين لإحدى شركات المحاجر إثر انقلاب سيارة ميكروباص. 
وتلقى الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالسويس، بلاغًا بانقلاب ميكروباص طريق الكسارات القديم بالأدبية وأسفر عن 8 مصابين.

وتبين من البلاغ الذى تلقاه اللواء حسام الدين الدح، مدير أمن السويس، أنه تم توجيه 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم ط س د 6183 تابع لشركة نايل ايجيبت  طريق الدائري الكسارت المحاجر من داخلة طريق مصر السويس اتجاه طريق الأدبية العين السخنة. 
وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام الرعاية الصحية بالسويس حالة الطوارئ بمستشفي المجمع الطبى بالسويس حيث تبين أن المصابين هم:
عبدالرحمن احمد عبدالله 29 سنة السويس مصاب بجرح قطعي بالراس طوله  5 سم وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم ، عبدالله احمد عبدالله، 27 سنة السويس، سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم، جمعه جوده عبد التواب، 41 سنة، السويس العمدة الجناين، اشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، عبدالناصر محمد عبدالعال ، 28 سنة ، الاربعين 
سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، عبدالرحمن ابراهيم محمد ، 25 سنة، السويس الصباح 
اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، محمد محمود عبدالرحمن 
42 سنة، السويس، اشتباه كسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم،  محمد جمال عبدالله ،38 سنة، السويس، اشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، اشرف مبارك محمود، 52 سنة ،الصباح السويس ، اشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.

ارئ اتجاه اربع أثر ارك أجر أبين أدبية إبر أسع إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول

رفض نصائح معاونيه| سر تمسك فيتوريا بهذا اللاعب أساسيًا أمام الرأس الأخضر.. وهل له بديل ؟

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن الصفقة الجديدة

تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على عودة محمد صلاح للعلاج في ليفربول

الجو هيقلب.. الأرصاد تفجر مفاجأة حوّل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

ترشيحاتنا

"الشؤون العربية" بنقابة الصحفيين تستضيف السفير نبيل فهمي اليوم

هيونداي أكسنت RB موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

أقصر دعاء لفك الكرب وإزالة الهم .. كلمتان يغفلهما 95% من المسلمين

فرج عامر يكشف عن مهاجم جديد داخل الأهلي في الانتقالات الشتوية

هجوم صاروخي خطير من لبنان على شمال إسرائيل

مفيش تقدير|نجم منتخب مصر السابق ينتقد موقف محمد صلاح والعودة لليفربول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صرصار باسمه.. حديقة حيوانات أمريكية تعرض أفضل انتقام من حبيبك السابق لعيد الحب

مدن تغرق بحضارتها تحت الماء.. تعرف عليها

مكشوف البطن.. رانيا منصور تبرز جمالها على إنستجرام| شاهد

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

فيديو

إسلام إبراهيم: بحضر لفيلم جديد هقدم فيه شخصية الناس كلها بتحبها |خاص

رد الجميل.. فلسطينية تطلق اسم عبد الفتاح السيسي على مولودها

ظهرت بلوك لامع في joy awards.. ومفاجأة حول شيرين وحسام حبيب

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ