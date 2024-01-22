إصابة 8 عمال محاجر في حادث انقلاب ميكروباص بالسويس

أصيب 8 عمال تابعين لإحدى شركات المحاجر إثر انقلاب سيارة ميكروباص.

وتلقى الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالسويس، بلاغًا بانقلاب ميكروباص طريق الكسارات القديم بالأدبية وأسفر عن 8 مصابين.

وتبين من البلاغ الذى تلقاه اللواء حسام الدين الدح، مدير أمن السويس، أنه تم توجيه 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث حيث تبين انقلاب سيارة ميكروباص رقم ط س د 6183 تابع لشركة نايل ايجيبت طريق الدائري الكسارت المحاجر من داخلة طريق مصر السويس اتجاه طريق الأدبية العين السخنة.

وأعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي مدير عام الرعاية الصحية بالسويس حالة الطوارئ بمستشفي المجمع الطبى بالسويس حيث تبين أن المصابين هم:

عبدالرحمن احمد عبدالله 29 سنة السويس مصاب بجرح قطعي بالراس طوله 5 سم وسحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم ، عبدالله احمد عبدالله، 27 سنة السويس، سحجات وكدمات وجروح متفرقه بالوجه والجسم، جمعه جوده عبد التواب، 41 سنة، السويس العمدة الجناين، اشتباه كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، عبدالناصر محمد عبدالعال ، 28 سنة ، الاربعين

سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، عبدالرحمن ابراهيم محمد ، 25 سنة، السويس الصباح

اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، محمد محمود عبدالرحمن

42 سنة، السويس، اشتباه كسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، محمد جمال عبدالله ،38 سنة، السويس، اشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم، اشرف مبارك محمود، 52 سنة ،الصباح السويس ، اشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والجسم.