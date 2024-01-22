تراجع أداء محمد النني مع منتخب الفراعنة.. هشام يكن يكشف السبب

كشف هشام يكن، نجم منتخب مصر السابق، عن سبب تراجع مستوى محمد النني لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي.

وقال هشام يكن خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إن غياب النني عن المشاركة في المباريات منذ فترة هو السبب في تراجع مستواه.

وأضاف هشام يكن، أن أحمد فتحي كان يمتلك القوة والصلابة الدفاعية، مشيرا إلى أن مروان عطية يمكنه سد الثغرة على الأطراف.

منتخب مصر لديه هجوم جيد

وأشار إلى أن منتخب مصر لديه هجوم جيد جدا، موضحا أن عمر كمال عبد الواحد لا يمتلك النزعة الدفاعية، وإمام عاشور يمكنه القيام بهذه المهمة، والمكان الذي يلعب فيه عمر كمال يختلف عن المكان اللي طلع عليه.



