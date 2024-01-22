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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يجري اتصالاً هاتفيًا عاجلًا بنظيره الكويتي | اعرف السبب

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان

هنّأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نظيره الكويتي عبد الله علي إلهيا، بمناسبة تعيينه وزيراً لخارجية الكويت، في اتصال هاتفي يوم الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، إنه خلال الاتصال، تمنى عبداللهيان لنظيره الكويتي التوفيق في منصبه الجديد، ودعا إلى استغلال كافة الفرص في مختلف المجالات من خلال تعداد قضايا العلاقات الثنائية.

وعلى الجانب الآخر، وجَّه وزير الخارجية الكويتي الشكر لـ عبداللهيان، وأوضح موقف الحكومة الكويتية بشأن تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأجرى الوزيران المحادثة الهاتفية في وقت يقوم فيه وفد برلماني كويتي بزيارة إلى إيران في محاولة لتعزيز العلاقات الأخوية بين دول المنطقة.

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