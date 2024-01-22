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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا | مصر تحقق الحلم النووي.. وهذه خريطة سقوط الأمطار اليوم

حدث ليلا - أرشيفية
حدث ليلا - أرشيفية

حرصاً على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزاً لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من يوم الأثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس 2023، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

أعلنت هيئة الأرصاد، أنه اعتبارا من الطقس اليوم سوف تشهد البلاد موجة غير مستقرة، تبدأ على المناطق الغربية وتمتد إلى باقى الأنحاء اعتبارا من  يوم الثلاثاء .
بأمر كلوب.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر بأمم إفريقيا ويعود لـ ليفربول
أفادت تقارير صحفية أن محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، سيغادر معسكر منتخب مصر ويعود إلى ناديه من جديد بسبب الإصابة.

1000 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 الآن مفاجأة

يبحث الآلاف يوميًا عن آخر تحديث بشأن سعر الذهب اليوم في مصر، بعد قفزة جنونية، سجّل خلالها سعر الجرام عيار 24 ما يزيد على 4100 جنيه على غير المتوقع وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين
يشارك الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 23 يناير الجاري، وفق إعلان الكرملين أمس الأحد.

 

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